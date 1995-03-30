Медкомиссия

Услуги Цена (руб.) Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ с выдачей соответствующих медицинских документов. Срок изготовления документов: 4 рабочих дня. 3500 Экспресс-услуга по медицинскому освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных в Московской области, для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ с выдачей соответствующих медицинских документов. Срок изготовления документов: 1-2 рабочих дня. 4500 Выдача дубликата документов по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ 1000

Медицинский центр «ТРИАМЕД» - одна из немногих медицинских организаций в Московской области, получивших право на проведение медицинского освидетельствования и выдачу на территории г. Москвы и Московской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранных граждан инфекционных заболеваний и наркомании (включая сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции). Перечень уполномоченных медорганизаций утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Московской области №214-Р от 24.07.2017 г. (до июля 2017 года действовал Приказ Минздрава Московской области №1890 от 15.12.2015г.)

Медицинские справки для ФМС

Медсправки для ФМС в Москве и Московской области необходимы для оформления разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства.

У нас вы можете пройти медицинскую комиссию, получив полный комплект медицинских документов для ФМС.

Порядок проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан

осмотр врачом-фтизиатром - для исключения заболевания туберкулезом, выполняется флюорографическое обследование органов грудной клетки в прямой проекции;

осмотр врачом-дерматовенерологом – для исключения заболеваний сифилисом;

осмотр врачом-психиатром-наркологом - для исключения заболевания наркоманией

выполняется химико-токсикологическое исследование

исследование крови на сифилис;

исследование крови на наличие антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 - для исключения ВИЧ-инфекции;

осмотр врачом-инфекционистом - для исключения заболеваний лепры (болезнь Гансена) и ВИЧ.

Список получаемых документов

медицинское заключение об отсутствии (наличии) инфекционных заболеваний

медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (при отрицательном результате исследования крови на ВИЧ-инфекцию)

Регламент

Прохождение медицинского обследования иностранных граждан регламентировано Законодательством Российской Федерации:

Законом от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ;

Законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

Законом от 30.03.1995 года №38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";

Законом от 08.01.1998 года №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2015 года №384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в РФ, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия...»;

Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 15.12.2015 года №1890 "О совершенствовании на территории Московской области системы организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства";

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.09.2010 года №336 "О порядке подготовки, представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации";

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2007 года №86 "Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства".

Получение готовых документов

При готовности Ваших документов Вам будет отправлено SMS-оповещение. Готовые документы Вы можете забрать в будние дни с 8.00 до 19.00, в субботу с 8.00 до 16.00.

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